В филиалах Latvijas pasts можно будет купить защитные маски

Посетителей почтовых отделений Latvijas pasts будут призывать пользоваться защитными масками для лица, а также предложат приобрести их на месте, сообщили в компании. Одновременно Latvijas pasts напоминает, что со среды, 14 октября, в Латвии использование маски на почте является одним из обязательных требований.

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Из-за роста заболеваемости Covid-19 правительство постановило во вторник ужесточить ограничения на собрания людей и ввести в ряде мест обязательное ношение масок, а также на время запретить коллективные спортивные тренировки.

Требование ношения масок вступает в силу с 14 октября, другие ограничения — с 17 октября.

Минздрав считает, что рост заболеваемости связан с тем, что люди не соблюдают установленные меры, такие как дистанцирование и мытье рук, особенно на неорганизованных мероприятиях, где нет ответственных за их проведение лиц.

Поэтому планируется установить, что на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек. Это такое же количество, как допускается без соблюдения дистанцирования на спортивных тренировках, в детских лагерях и др. Количество людей на частных мероприятиях на открытом воздухе будет сокращено до 300.