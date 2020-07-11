В футбольных клубах высшей лиги Латвии констатированы четыре случая Covid-19

Четыре сотрудника двух футбольных клубов высшей лиги Латвии заболели коронавирусом, сообщает Латвийская федерация футбола (ЛФФ). Во всех клубах прошла централизованная проверка на Covid-19.

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В юрмальском клубе "Спартак" были три случая заболевания среди руководства и обслуживающего персонала, сообщила в Facebook организация. В клубе "Валмиера" заболел вице-президент Улдис Пуцитис.

Три случая связаны с тем, что эти люди и выявленный 8 июля заболевший ехали в одной машине на конгресс ЛФФ, сообщили в организации. Один случай был выявлен во время централизованного тестирования, клуб "Валмиера" сообщил, что Пуцитис и больной Covid-19 вместе посещали конгресс ЛФФ и потом отправились на игру высшей лиги в Валмиеру.

8 июля стало известно, что заболел кандидат на должность главы ЛФФ Гунтарс Индриксонс. Он посетил конгресс, а потом отправился смотреть матч высшей лиги в Валмиеру.

Член семьи одного из больных в пятницу находился в тренировочном лагере клуба Metta, указал представитель ЛФФ Томс Арманис. Человек был освобожден от участия в лагере, а родители остальных участников были предупреждены, что им надо внимательно следить за здоровьем их детей в ближайшие две недели. Эпидемиологи оценивают риск заражения как низкий, так как во время проверки члены семьи заболевшего были здоровы.