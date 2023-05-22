В "Гайльэзерсе" вновь сломался аппарат лучевой терапии для больных раком кожи

В больнице "Гайльэзерс" снова вышел из строя аппарат лучевой терапии для больных раком кожи, сообщило Латвийское телевидение.

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Ранее аппарат ломался прошлой осенью, но тогда оборудование починили. Теперь аппарат снова не работает. Свое возмущение в соцсетях выразила женщина, водившая маму на эту процедуру. За последние два года из-за ремонта оборудования услуг лучевой терапии оказано значительно меньше, чем планировалось.

Артурс Шорубалко, заведующий Клиникой терапевтической радиологии и медицинской физики Рижской Восточной клинической университетской больницы, признал, что оборудование сломалось 12 мая. Были обнаружены проблемы с системой охлаждения агрегата.

В больницу была вызвана сервисная компания, которая обнаружила серьезные повреждения оборудования. В свою очередь, вечером 12 мая было обнаружено, что рентгеновская лампа, которую отправили на завод производителя оборудования, была повреждена.

"Мы получили ответ, что лампочка на обратном пути в Латвию и завтра она будет в стране. Это означает, что если инспекционная компания все примет, то 30 или 31 мая мы сможем возобновить работу с этой устройство. Это наш план ремонта", — сказал Шорубалко.

На момент поломки аппарата лучевую терапию получали 25 пациентов. Для всех пациентов были созданы новые планы лучевой терапии, и они продолжают получать терапию с помощью другого устройства.