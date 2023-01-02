В Гаркалне вышла из берегов Гауя

В Гаркалне из берегов вышла Гауя, сообщает Адажское сообщение.
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Река разлилась возле Олимпийского центра. Возле пешеходного и железнодорожного моста уровень воды поднялся на 15 сантиметров.
Самоуправление предупреждает, что уровень воды ночью продолжит повышаться. Однако, поскольку обещают похолодание, ситуация должна скоро нормализоваться.
В случае угрозы затопление самоуправление призывает звонить спасателям по телефону 112 либо муниципальной полиции по телефонам 67997005 и 27762020.
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