В Гаркалне вышла из берегов Гауя
Foto: Facebook/Ādažu novads

В Гаркалне из берегов вышла Гауя, сообщает Адажское сообщение.

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Река разлилась возле Олимпийского центра. Возле пешеходного и железнодорожного моста уровень воды поднялся на 15 сантиметров.

Самоуправление предупреждает, что уровень воды ночью продолжит повышаться. Однако, поскольку обещают похолодание, ситуация должна скоро нормализоваться.

В случае угрозы затопление самоуправление призывает звонить спасателям по телефону 112 либо муниципальной полиции по телефонам 67997005 и 27762020.

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