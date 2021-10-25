В Глобальное хранилище в Арктике отправят 153 образца латвийских семян

В глобальное хранилище семян Свальбарда поместят 153 образца латвийских семян сельскохозяйственных и пищевых растений. В будущем это поможет сохранить традиционные генетические ресурсы латвийских растений. Об этом агентству LETA сообщили представители Министерства земледелия.

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Свальбардское хранилище семян построено в зоне вечной мерзлоты, в скале в Норвегии. Это — самое большое и самое надежное хранилище в мире. В условиях низкой температуры, вакуумной упаковки и пониженного содержания кислорода, свои семена здесь хранят 66 стран мира.

В основном латвийские семена, которые поместят в хранилище — сельскохозяйственные культуры, это зерновые, бобовые, лен, конопля и овощи.

Хранение семян на Свальбарде особенно важно в условиях изменения климата, объясняют представители Министерства земледелия Латвии. Растения должны будут адаптироваться к внезапной жаре, засухе, или наоборот, к высокому уровню влажности, поэтому генетическое разнообразие семян из Свальбарда можно будет использовать для создания новых, более приспособленных к непривычным условиям сортов.

Хранение семян в Свальбарде бесплатно. Образцы хранятся по принципу "черного ящика" — только у представителей Латвии есть право открывать латвийские ячейки. При необходимости Латвия может потребовать возврата образцов.