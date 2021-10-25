В Глобальное хранилище в Арктике отправят 153 образца латвийских семян
Foto: AP/Scanpix/LETA

В глобальное хранилище семян Свальбарда поместят 153 образца латвийских семян сельскохозяйственных и пищевых растений. В будущем это поможет сохранить традиционные генетические ресурсы латвийских растений. Об этом агентству LETA сообщили представители Министерства земледелия.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Свальбардское хранилище семян построено в зоне вечной мерзлоты, в скале в Норвегии. Это — самое большое и самое надежное хранилище в мире. В условиях низкой температуры, вакуумной упаковки и пониженного содержания кислорода, свои семена здесь хранят 66 стран мира.

В основном латвийские семена, которые поместят в хранилище — сельскохозяйственные культуры, это зерновые, бобовые, лен, конопля и овощи.

Хранение семян на Свальбарде особенно важно в условиях изменения климата, объясняют представители Министерства земледелия Латвии. Растения должны будут адаптироваться к внезапной жаре, засухе, или наоборот, к высокому уровню влажности, поэтому генетическое разнообразие семян из Свальбарда можно будет использовать для создания новых, более приспособленных к непривычным условиям сортов.

Хранение семян в Свальбарде бесплатно. Образцы хранятся по принципу "черного ящика" — только у представителей Латвии есть право открывать латвийские ячейки. При необходимости Латвия может потребовать возврата образцов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Арктика Изменения климата Норвегия Растения
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле