В годовщину нелегитимного референдума в Крыму МИД категорически осудил действия России
Foto: AP/Scanpix

В годовщину нелегитимного референдума в Крыму Министерство иностранных дел (МИД) Латвии самым решительным образом осудило действия России.

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МИД напоминает, что 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе незаконно прошли так называемые референдумы о присоединении к России.

В МИД подчеркивают, что незаконная аннексия Крыма положила начало неспровоцированной и неоправданной агрессии против Украины и ее территориальной целостности, которую Россия преступно продолжила в 2022 году.

Начав полномасштабную военную агрессию против Украины, Россия пытается незаконно аннексировать оккупированные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины.

МИД решительно осуждает действия России, являющиеся грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН. Латвия не признавала и никогда не признает результаты "референдумов" и попытки России незаконно аннексировать оккупированные территории Украины. Латвия признает территориальное единство Украины в пределах ее международно установленных границ.

В МИД подчеркивают, что Россия несет полную ответственность за свою агрессию против Украины. Виновные в жестоких преступлениях, совершенных российскими вооруженными силами против гражданского населения и военнослужащих Украины, должны быть привлечены к ответственности.

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