В годовщину основания Риги в столице запланирована обширная программа спортивных мероприятий

С сегодняшнего дня до понедельника в столице пройдут разнообразные спортивные мероприятия, приуроченные к годовщине основания Риги, сообщили агентству LЕТА в управлении коммуникации Рижской думы.

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Любителей баскетбола ждут в Гризинькалнсе, где сегодня состоится турнир "Ghetto Basket" с участием команд возрастных категорий U12, U14, U16, U19.

В свою очередь с 20 по 22 августа дети и подростки от 10 до 15 лет поборются за призы на 30-м мемориальном турнире А. Крауклиса по баскетболу.

Наряду с культурной программой Ганзейских дней в спортивном центре Клейсты пройдет этап Кубка мира по конному спорту "Рига-2021", в котором примут участие 70 спортсменов из Польши, Финляндии, Румынии, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Литвы, Эстонии и Латвии. Соревнования "Гран-при Рига 2021" пройдут 22 августа, а 20 и 21 августа будут соревноваться дети и молодежь до 18 лет.

Традиционный баскетбольный "Матч берегов", на котором сразятся игроки с обоих берегов Даугавы, пройдет 21 и 22 августа на дамбе АВ. Также во время матча состоятся конкурсы и музыкальные представления.

Несколько спортивных мероприятий пройдут на водоемах столицы — Кишэзерсе и городском канале. До 21 августа на Кишэзерсе будет проходить чемпионат мира по виндсерфингу в классе "Racebord", а 22 августа на городском канале состоится традиционный фестиваль гребли "Приходи и греби!".

21 и 22 августа в городе пройдут волейбольные соревнования. Соревнования по пляжному волейболу "Beach Summer ELKOR" пройдут на стадионе пляжных видов спорта "Beach Box ELKOR beach", а международный турнир по пляжному волейболу "Riga Beach Sitting Volley Cup 2021" будет организован в Центральном спортивном квартале, где за медали поборются десять команд.

Организаторы должны обеспечить проведение спортивных мероприятий в соответствии с действующими мерами эпидемиологической безопасности, поэтому в программе возможны изменения.