В городах Латвии находятся более 11 тысяч украинских беженцев

По данным Латвийской ассоциации крупных городов (ЛАКГ), на данный момент в Латвии находятся 11567 украинских беженцев. При этом 2334 запросили помощь в размещении, а 1278 детей пошли в школы.

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Как свидетельствует информация ЛАКГ, больше всего украинских беженцев в Риге - по состоянию на 25 марта в столице было зарегистрировано 8495 человек, из них помощь в размещении требовалась 1290 лицам. В столичных школах начали учиться 787 детей, в детские сады пошли 129 детей.

В Лиепае зарегистрированы 741 украинский беженец (29 человек обратились в самоуправление за помощью в размещении, 69 детей пошли учиться), в Юрмале 479 украинских беженца (99 запросили помощь в размещении, 45 детей поли учиться), в Вентспилсе 365 украинских беженцев (257 лицам требуется помощь с жильем, 106 ребенка начали учиться), в Елгаве - 353 беженца (87 - требуется размещение, 52 ребенка пошли учиться), в Даугавпилсе зарегистрированы 346 украинских беженцев (182 человеку необходимо размещение, 34 ребенка пошли учиться).

В латвийских городах созданы центры по приему украинских беженцев, которые обеспечивают те же услуги, что и в Риге. "С целью разгрузить Рижский центр, мы планируем больше информировать о том, что в других городах Латвии также есть аналогичные центры и поэтому нет необходимости концентрироваться в одном месте", - указывает исполнительный директор ЛАКГ Виктор Валайнис. Представители городов также отметили, что они ищут возможности сотрудничества с ближайшими самоуправлениями, чтобы также задействовать их ресурсы по размещению беженцев.