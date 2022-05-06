В городах Латвии находятся уже более 27 тысяч украинских беженцев

С начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано 27 266 украинских беженцев, свидетельствует актуальная информация Министерства внутренних дел (МВД).

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На сегодня 21 162 беженцам выданы виды на жительство с правом на трудоустройство в Латвии, но лишь 10 089 лиц воспользовались помощью комиссий по гражданской обороне по расселению. Это означает, что остальные находят место жительства самостоятельно или останавливаются у друзей и родственников, сообщила на этой неделе глава МВД Мария Голубева.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи в размещении, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе правительство на внеочередном заседании утвердило план поддержки украинских военных беженцев на сумму до 116,277 млн евро. Он предусматривает оказание помощи 40 000 гражданских лиц Украины.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома на Украине с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение в эту страну.