В госбюджете Латвии на непредвиденные случаи запланировано 26,5 млн евро

В бюджете 2021 года в программе "Средства на непредвиденные случаи" планируется предусмотреть финансирование в размере 26,52 млн евро, свидетельствует предоставленная Минфином информация.

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В 2020 году средства на непредвиденные случаи были предусмотрены в размере 23,48 млн евро, однако из-за кризиса в условиях Covid-19 правительство приняло решение увеличить финансирование этой программы до 625 млн евро.

По сравнению с запланированным на 2020 год в будущем году на непредвиденные расходы будет выделено на 3,03 млн евро больше.

Прогнозируется, что в 2022 году финансирование для непредвиденных случаев уменьшится до 18,6 млн евро, а в 2023 году составит 25,2 млн евро.