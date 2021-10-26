В государственном секторе меньше всего привитых - среди пожарных
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В госсекторе самый низкий охват вакцинации от Covid-19 среди пожарных - полный курс вакцинации прошли 67% работников Государственной пожарно-спасательной службы, свидетельствует информация Минэкономики.

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Больше всего привитых среди работников сферы здравоохранения (90%), педагогов и преподавателей вузов (83%), столько же среди библиотекарей.

До 17 октября полный курс вакцинации от Covid-19 прошли 82% работников музеев, 81% работников госуправления и самоуправлений, 78% работников учреждений культуры, а также 74% полицейских.

Как ранее сообщалось, все работники публичного сектора, в том числе государственных и муниципальных обществ капитала, с 15 ноября должны иметь сертификат о пройденном курсе вакцинации или перенесенной болезни.

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