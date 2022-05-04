В государственный праздник общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Сегодня, в годовщину восстановления независимости Латвии, в автобусах, троллейбусах и трамваях муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme можно ездить бесплатно, сообщила представитель Rīgas satiksme Инесе Розите.

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Пассажирам не нужно регистрировать электронный или кодовый билет в транспортных средствах. Общественный транспорт в праздник будет курсировать по графику выходного дня.

В последние два года бесплатного транспорта в праздничные дни в Риге не было из за антиковидных ограничений. Правилами предусмотрено, что Рижское самоуправление предоставляет бесплатный проезд в общественном транспорте 4 мая, 23 июня и 24 июня, 18 ноября, 31 декабря, 1 января и на праздник города.

Сегодня все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты, а платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, будут бесплатными, за исключением подземной автостоянки на ул. Кришьяня Валдемара, 5а.