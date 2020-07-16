В госзакупке гигиенических масок победило неизвестное в отрасли предприятие Salvador

Центр военных объектов государственной обороны и закупок Министерства обороны во время закупки гигиенических масок забраковал четырнадцать предложений из шестнадцати и победителем конкурса провозгласил предприятие SIA "Salvador", совершенно неизвестное в отрасли. Фирма основана в 2018 году, в ней работает только один человек и она должна поставить 400 000 масок, сообщает "Delfi TV с Янисом Домбурсом".

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Условия конкурса были следующие — в течение двух дней после объявления результата закупки заключить договор и в течение пяти дней поставить все 400 тысяч масок. Это вызвало у производителей текстиля подозрения, что победитель закупки был выбран заранее. Поэтому некоторые местные производители вроде Mežroze и New Rosme решили не участвовать в конкурсе.

В итоге на конкурс подали заявки 16 фирм, одна заявку отозвала. Среди претендентов были известные производители вроде "Lauma Medical", "Rita", "Viola Stils". Все предложения, кроме одного, были забракованы — либо предложение в целом не соответствовало требованиям, либо маски.

Производитель масок SIA "Zingers&CO" и президент Ассоциации предприятий легкого производства считают, что такое количество масок за указанный в конкурсе срок ни одно латвийское предприятие сшить не может. В случае Zingers&CO отказ был обоснован несоответствием условиям процедуры переговоров, но конкретные нарушения не указаны.

Две другие фирмы, которых забраковали за несоответствие масок требованиям конкурса, использовали в своих образцах одинаковую марлю. Измерения экспертов центра были разными — плотность одной маски была 60 грамм на квадратный метр, а другой маски 22 грамма на квадратный метр. "В Латвию марлю поставляет практически один поставщик. Те, кто покупал эту марлю, имеют одинаковую марлю, у аналогичного товара должны быть аналогичные показатели, а этого не было", — сказала DELFI представитель одного из предприятий, пожелавшая остаться анонимной.

Единственный претендент, с которым центр заключил договор, оказалась фирма SIA "Salvador". Она обязалась поставить 50 000 масок за 1,16 евро за штуку. Согласно данным Службы госдоходов, предприятие SIA "Salvador" зарегистрировано с 2018 году, его основной капитал составляет 10 евро и в нем в среднем работал только один человек. Предприятие никогда не платило налогов. Зато фактический адрес SIA "Salvador" совпадает с фирмой SIA "Viesnīcu tekstils". У последней фирмы в последний год постоянно копятся налоговые долги и в июне этого года они составили более 13 тысяч евро. Предприятие небольшое — в нем в год работают в среднем 10 человек.

Центр военных объектов государственной обороны и закупок и представители поставщика не вышли на связь с журналистами и не прокомментировали эту закупку.