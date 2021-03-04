В Гулбенском и Балвском краях готовится массовое тестирование на Covid-19

Самоуправления Гулбенского края и формирующегося Балвского края планируют обратиться в Центр профилактики и контроля заболеваний для проведения массового тестирования населения. На этих территориях "неконтролируемо распространяется" британский штамм Covid-19.

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Председатель думы Балвского края Айгар Пушпурс сообщил, что массовое тестирование планируется провести во всех самоуправлениях, которые в результате реформы войдут в Балвский край — Балвском, Вилякском, Балтинавском и Ругайском. Гулбенское самоуправление также выступает за проведение массового тестирования, заявил председатель краевой думы Нормунд Аудзишс. Руководители обоих самоуправлений утверждают, что темпы распространения Covid-19 представляет опасность, а ограничения на передвижение и собрания не дают должного эффекта.

В Гулбенском и Балвском краях стремительно распространяется новый, более заразный британский штамм Covid-19. "Число секвенированных случаев на 100 тысяч жителей в Гулбенском крае составляет 55,64. В этом регионе вирус распространяется неконтролируемо. Британский штамм поражает также детей", — заявила на заседании комиссии по гражданской обороне член правления "Объединения Балвской и Гулбенской больниц" Алида Ване. В четверг в Балвской больнице уже третий день подряд заполнены были все койки, госпитализировать пациентов больше нет возможности. Ване добавила, что, если заболеваемость увеличится, быстро заполнятся также Валмиерская и Резекненская больницы. Смертность, которая и сейчас является высокой, также увеличится.

Общее количество случаев заболевания Covid-19 за последние две недели в Балвском крае составило 242, а в Гулбенском крае — 238. Это один из самых высоких показателей по стране.