В гулбенском магазине BETA произошла вспышка Covid-19
Foto: Shutterstock

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) констатировал вспышку Covid-19 среди сотрудников магазина BETA в Гулбене по адресу ул. Бривибас 56. Заболели шесть работников.

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ЦПКЗ отмечает, что пока получены результаты анализов лишь части сотрудников магазина.

Риск заболеть Covid-19 в магазине оценивается как низкий, указали в ведомстве. Тем не менее, эпидемиологи призывают покупателей, побывавших в магазине с 15 по 19 марта, следить за своим здоровьем. В случае появления симптомов Covid-19 необходимо связаться с семейным врачом и сдать анализ на коронавирус.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Гулбене
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