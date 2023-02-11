В ходе акции в Гробине роздано более 2 тонн молока и продано полтонны сыра

В рамках акции, организованной фермером-молочником Янисом Янсонсом для привлечения внимания к критической ситуации в молочной отрасли, сегодня в Гробине было роздано более двух тонн молока и продано полтонны сыра, сообщил агентству LЕТА производитель молока.

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"Я и не представлял, что будет такой наплыв людей", — говорит Янсонс. На акцию в Гробине пришло около 300-400 человек, и в течение получаса было куплено полтонны сыра.

По словам Янсонса, торговые предприятия устанавливают очень высокие наценки на молочные продукты, что несправедливо по отношению к потребителям. Сельскохозяйственная продукция субсидируется и не должна быть такой дорогой.

"Я не призываю к протестам у правительства или у магазинов, но только от действий самих потребителей зависит, что они могут позволить себе купить", — считает молочник.

Янсонс заявил, что, к сожалению, другие производители не желают участвовать в акции, так как устали от переговоров, которые не дали существенных результатов. "Фермеры больше не верят правительству", — сказал Янсонс.

По словам фермера, для успешной работы закупочная цена молока должна составлять от 45 до 50 центов за литр.

В рамках акции сегодня в Гробине и Лиепае каждый мог бесплатно получить до пяти литров молока в свою тару. Также можно было купить сыр латвийского производства по себестоимости завода.

Акция в Гробине проходила до 13 часов, а с 13:30 до 17:00 продолжится в Лиепае.