В хоре Латвийского радио выявлен Covid-19: хористы и дирижер в карантине
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Участники хора Латвийского радио до конца октября будут находиться на карантине из-за выявленных случаев заражения Covid-19, сообщила представитель хора Индра Вилипсоне.

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Она не назвала конкретное количество заболевших. Сейчас карантин соблюдают все 24 хориста и дирижер.

Отменены два концерта. Вилипсоне с сожалением отметила, что отменить пришлось и сегодняшнее выступление на фестивале "Латвийская осень 2020", а также юбилейный концерт хора 30 октября.

Хор открыл 80-й сезон в минувшую субботу, 17 октября, выступлением в концертном зале "Цесис".

Как агентству LЕТА сообщила представитель концертного зала Эгия Сальникова, Центр профилактики и контроля заболеваний пока не сообщал, что кто-то из сотрудников администрации концертного зала или слушателей идентифицирован как контактное лицо.

Сальникова сообщила, что хористы коллективно прибыли в Цесис на автобусе за полтора часа до концерта и вошли в концертный зал через отдельный вход. После концерта они также все вместе уехали из города.

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LETA

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LETA

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