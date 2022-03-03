В храмах Латвийской Православной Церкви будут звонить колокола против войны в Украине

Синод Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) обратился к прихожанам возносить молитвы о прекращении войны в Украине, а также заявил, что в воскресенье во всех храмах ЛПЦ будут звонит колокола.

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"В Прощеное воскресенье 6 марта сего года, в 12 часов дня, во всех храмах Латвийской Православной Церкви будет совершен колокольный звон и молебен ко Господу Богу о прекращении военных действий на Украине, о прекращении вражды, злобы и ненависти, об утверждении мира и взаимопонимания.

Синод Латвийской Православной Церкви обращается к духовенству и ко всем верным чадам нашей Церкви с горячим призывом возносить усердные молитвы о прекращении военных действий и утверждении мира", — говорится в официальном заявлении Синода ЛПЦ

Во всех храмах Латвийской Православной Церкви после ежедневных уставных богослужений благословляется читать молитву о мире.