В игровой зал - с топором. Мужчина приговорен к девяти годам за кражу и нападение на охранника

В среду, 19 апреля Рижский городской суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы за умышленную порчу чужого имущества и нанесение тяжких телесных повреждений.

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Согласно обвинению, 19 февраля 2023 года мужчина, руководствуясь корыстными мотивами, решил совершить кражу. Надев маску и перчатки и прихватив с собой топор, он отправился в один из игровых залов, расположенных в Риге. На входе мужчина увидел охранника. Чтобы тот не сорвал его планы, обвиняемый нанес охраннику удар топором по лбу, причинив тем самым тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни человека.

После этого обвиняемый зашел за барную стойку зала, открыл ящик, достал оттуда наличными 3337,24 евро и ушел.

Уголовное дело было рассмотрено оперативно, без проволочек. В течение десяти дней обвиняемый, пострадавший, защитник или представитель могут запросить полное решение суда, которое можно оспорить в течение десяти дней.