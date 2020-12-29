В Ильгюциемской женской тюрьме из-за Covid-19 объявлен карантин
Foto: DELFI

B Ильгюциемской женской тюрьме выявлен ряд случев Covid-19, поэтому до 15 января в пеницитарном учреждении объявлен карантин. Как сообщает LETA, данное решение Управление мест заключения согласовало с Минздравом Латвии.

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В результате проведенного тестирования выяснилось, что коронавирусом заразились пять тюремных работников и восемь заключенных. Всего в тюрьме отбывает наказание 223 персоны.

В соответствии с указаниями Центра профилактики и контроля заболеваний в тюрьме продолжается тестирование персонала и заключенных на наличие вируса.

Ранее в Даугавгривской тюрьме в Даугавпилсе также были выявлены случаи заражения Covid-19, до начала января там объявлен карантин. Согласно результатам тестов, Covid-19 больны 13 заключенных и девять сотрудников.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Даугавпилс
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