В Иманте будет закрыто движение транспортных средств на улице Айритес

В связи со строительством сетей водоснабжения и канализации с сегодняшнего дня по 1 декабря на улице Айритес в Иманте будет закрыто движение транспортных средств, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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Движение будет прекращено на участке улицы Айритес от улицы Зиедоня до улицы Бебербекю.

Подрядчику поручено обеспечить размещение дорожных знаков и доступ транспортных средств жителей и компаний, находящихся на указанном участке улицы, к месту проживания или расположения предприятий, а также движение оперативного и общественного транспорта.