В Иманте будет закрыто движение транспортных средств на улице Айритес
Foto: stock.xchng

В связи со строительством сетей водоснабжения и канализации с сегодняшнего дня по 1 декабря на улице Айритес в Иманте будет закрыто движение транспортных средств, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Движение будет прекращено на участке улицы Айритес от улицы Зиедоня до улицы Бебербекю.

Подрядчику поручено обеспечить размещение дорожных знаков и доступ транспортных средств жителей и компаний, находящихся на указанном участке улицы, к месту проживания или расположения предприятий, а также движение оперативного и общественного транспорта.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
Снова в школу!