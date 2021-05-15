В Иманте до 15 июня закрыли движение по Юрмалас гатве

В связи со строительством водопроводной и канализационной сети в Иманте с 15 мая по 5 июня будет закрыто движение транспортных средств (кроме общественного транспорта) по Юрмалас гатве, на участке от проспекта Курземес до улицы Энас.

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Компаниям, осуществляющим работы, поручено установить дорожные знаки, обеспечить подъезд жителей и работников компаний, чье место жительства или работы находится на закрытой территории, к своим домам или месту работы, движение оперативного транспорта, а также движение общественного транспорта и перенос остановок общественного транспорта.