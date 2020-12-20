В Иманте из-за большого скопления людей пришлось отключить праздничное освещение

В воскресенье вечером по просьбе полиции в Иманте, в Анниньмуйжском парке пришлось отключить праздничное освещение. "Полюбоваться на огни пришло слишком много людей, которые толпились и не соблюдали дистанцию", - говорится на странице Рижской думы в Facebook.

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"Стараемся порадовать жителей, однако, безопасность все же важнее. Освещение планируется включить в установленное время в понедельник", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, впервые в ожидании Рождества, в дополнение к уже существующему оформлению, праздничным светом засверкали парки в рижских микрорайонах — Анниньмуйжский парк, Дзегужкалнс, Эбельмуйжский парк, Саркандаугавский парк, аллея в Бикерниекском лесу и Плявниекская березовая роща