В Иманте перенесли остановки трамваев №1 и 5
Foto: LETA

На время перенесены трамвайные остановки в Иманте, предупредила агентство LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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Перенос связан с ремонтом трамвайных путей и остановок.

Остановка Kleistu iela перенесена примерно на 100 метров вперед по направлению к центру города, а остановки Anniņmuižas bulvāris и Dammes iela — примерно на 100 метров в сторону конечной остановки в Иманте.

До конца августа движение трамваев на этом участке будет организовано по одним рельсам.

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