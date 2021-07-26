В Иманте прокладывают канализацию: будет закрыт проезд в Золитуде
Foto: Rīgas ūdens

В связи с работами по прокладке канализации и водопровода в Иманте с 27 июля по 31 августа будет закрыто движение по улице Золитудес на участке от Юрмалас гатве до улицы Чугуна. Там сможет ездить только общественный транспорт, предупреждает Rīgas ūdens.

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В этот участок входит также железнодорожный переезд возле станции "Иманта".

Также до 31 августа будет ограничено движение по правой стороне Курземского проспекта, от улицы Цериню до Юрмалас Гатве.

Планируется построить 10,3 км водопровода и 12,4 км канализационной сети.

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