В Иманте с понедельника начнется ремонт водопровода; ожидаются ограничения движения

В понедельник, 13 марта, Rīgas ūdens начнет реконструкцию водопровода в Иманте, на промежутке Юрмалас гатве от улицы Золитудес до 7-й линии, сообщили порталу Delfi в Rīgas ūdens.

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Во время ремонта водопровода будут установлены ограничения движения. Реконструкция водопроводной сети необходима для создания энергоэффективной, качественной, безопасной и организованной системы водоснабжения в микрорайонах Иманта и Бебербеки.

Первый этап строительных работ пройдет от улицы Золитудес до бульвара Анниньмуйжас. Въезд на Юрмалас гатве со стороны улицы Золитудес будет закрыт (исключение — общественный и оперативный транспорт), но доступ к объектам, предприятиям и учреждениям будет возможен со стороны бульвара Анниньмуйжас. Такая организация движения будет в силе до 31 мая.

Foto: Rīgas ūdens

Строители постараются организовать работы таким образом, чтобы максимально облегчить движение транспорта, насколько это возможно, поэтому Rīgas ūdens призывает участников дорожного движения следовать и соблюдать указания дорожных знаков.

На промежутке Юрмалас гатве от улицы Золитудес до 7-й линии планируется построить водопроводную сеть протяженностью 2,3 километра. Строительные работы планируется завершить до 31 августа. Реализацией проекта будет заниматься Rovlan Group, его общая стоимость — 1,6 миллиона евро.

В рамках этого проекта будет реконструирована сеть водопровода на Юрмалас, в результате будут ликвидированы два существующих трубопровода и построен совершенно новый так называемый водопровод низкого давления, который обеспечит подключение к городским сетям в микрорайонах Иманта и Бебербеки в рамках проекта, поддерживаемого Фондом сплочения Европейского союза.