В Инчукалнсе и окрестностях Сигулды горит лес, отменены электрички

В Инчукалнсе у железной дороги в нескольких местах горит сухая трава, загорелся лес и у Лорупе неподалеку от Сигулды, сообщила LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сегодня после обеда Государственная пожарно-спасательная служба получила три вызова в Сигулдский край, где в нескольких местах горела сухая трава у железной дороги. Вызовы были получены 15.14, 15.24 и 15.53.

Позже был получен вызов на возгорание леса у Лорупе, где впадает Гауя, неподалеку от Сигулды.

Сейчас тушением пожаров занимаются сотрудники Государственной пожарно-спасательная службы, Инчукалнского добровольного пожарного общества и Государственной лесной службы. К месту происшествия также отправляется пожарный поезд.

Площади возгорания уточняются.

Из-за пожара отменено и сокращено несколько железнодорожных рейсов на маршруте Рига-Сигулда.

Поезд № 841, который выезжает из Сигулды в 17:09 и приходит в Ригу в 18:15, отменен на участке Сигулда-Инчукалнс.

Поезд № 871, который выезжает из Валг в 15:04 и приходит в Ригу в 17:45, дополнительно остановится в Эглюпе.