В интернете распространяются фальшивые фото о покупке airBaltic вакцин от Covid-19

В понедельник, 23 августа, в различных социальных сетях начали публиковать изображение накладной, в которой указано, что предприятие airBaltic приобрела у Министерства здравоохранения вакцины от Covid-19. Предприятие заверило портал Delfi, что счет фальшивый, а airBaltic рассматривает возможность обратиться в правоохранительные органы.

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Фото накладной стремительно распространялось в различных группах в сетях Facebook и Telegram.

В отделе корпоративной коммуникации предприятия пояснили, что airBaltic не закупал и не планирует покупать вакцины. Чтобы выяснить, откуда взялась фальшивая накладная, предприятие думает обратиться в правоохранительные органы.

В поддельном документе указано, что предприятие за 5 188 983,36 евро приобрело у Министерства здравоохранения 276 672 дозы вакцины Pfizer. Именно у такого количества вакцин до конца октября истекает срок годности, и Кабинет министров обсуждает возможность продать вакцины Тайваню.

Министерство здравоохранения пока не ответило на вопросы портала Delfi о том, откуда в интернете появилась такая накладная.