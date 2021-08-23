В интернете распространяются фальшивые фото о покупке airBaltic вакцин от Covid-19
Foto: DELFI

В понедельник, 23 августа, в различных социальных сетях начали публиковать изображение накладной, в которой указано, что предприятие airBaltic приобрела у Министерства здравоохранения вакцины от Covid-19. Предприятие заверило портал Delfi, что счет фальшивый, а airBaltic рассматривает возможность обратиться в правоохранительные органы.

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Фото накладной стремительно распространялось в различных группах в сетях Facebook и Telegram.

В отделе корпоративной коммуникации предприятия пояснили, что airBaltic не закупал и не планирует покупать вакцины. Чтобы выяснить, откуда взялась фальшивая накладная, предприятие думает обратиться в правоохранительные органы.

В поддельном документе указано, что предприятие за 5 188 983,36 евро приобрело у Министерства здравоохранения 276 672 дозы вакцины Pfizer. Именно у такого количества вакцин до конца октября истекает срок годности, и Кабинет министров обсуждает возможность продать вакцины Тайваню.

Министерство здравоохранения пока не ответило на вопросы портала Delfi о том, откуда в интернете появилась такая накладная.

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Source

www.DELFI.lv

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Source

www.DELFI.lv

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министерство здравоохранения airBaltic
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