В историческом центре Риге будет меньше стоянок и больше волополос
Foto: Māris Morkāns

До конца 2028 года Рижское самоуправление разработает новое планирование исторического центра и его окрестностей. В нем приоритет будет отдан велосипедистам и общественному транспорту, пишет портал Lsm.

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Исторический центр — это Старая Рига, Кипсала, часть Пардаугавы до парка Победы, около половины Закюсалы, и часть Риги от Даугавы до перекрестка улиц Дунтес и Лактес, а также Земитанского, Деглавского и Воздушного (ВЭФовского) моста.

Количество автостоянок станет меньше, велополос будет больше, возможно, станет больше светофоров, чтобы дать преимущество общественному транспорту.

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