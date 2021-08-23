В июле почти 99% госпитализированных с Covid-19 пациентов не были вакцинированы

Согласно данным Национальной службы здоровья о госпитализации пациентов с Covid-19 в июле, 98,7% больных, которых направили проходить лечение в больницы, не были вакцинированы. Примерно такая же ситуация наблюдалась и в июне.

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Всего в июле госпитализировали 318 пациентов, из них 314 не были привиты или не завершили курс вакцинации. Ни один из 25 человек, умерших при диагнозе Covid-19, также не был привит или не завершил курс вакцинации.

Всего в прошлом месяце было зафиксировано 1434 новых случаях Covid-19, из которых 1293 (90,2%) приходятся на тех, кто не был привит или не завершил вакцинацию. Заболел в июле 141 человек (9,8%), завершивший курс вакцинации.

Одновременно уже пятую неделю подряд в Латвии растет количество новых случаев Covid-19. На прошлой неделе прирост составил 31,7%. В среднем в день проводится 8389 тестов, на позапрошлой неделе — 7900. На прошлой неделе в среднем госпитализировать приходилось восемь пациентов в день, и в больницах лечился 71 человек, что на 9 человек больше, чем неделей ранее.

В последние две недели, с 9 по 22 августа, высокий уровень заболеваемости сохранялся среди детей до 9 лет и среди детей и подростков от 10 до 19 лет. Заболеваемость растет и в других возрастных группах.

На прошлой неделе прирост заболеваемости наблюдался во всех регионах страны, особенно — в Риге и Видземе.

Среди случаев заболевания, констатированных на прошлой неделе, 770 случаев (83% инфицированных) приходятся на людей, которые не были привиты или не завершили курс вакцинации. На прошлой неделе 153 (17%) привитых человека заболели Covid-19.

Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что люди, не привитые и не завершившие курс вакцинации, более в 2,9 раз чаще, чем полностью привитые.

В странах Европы кумулятивный показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 205,4 случая на 100 тысяч жителей, и продолжает снижаться. В Латвии кумулятивный показатель за тот же период возрос с 49,3 до 64,1 случаев на 100 тыс жителей. В Эстонии показатель возрос с 203,1 до 254,6 случаев на 100 тыс жителей, в Литве — с 202,5 до 254,5 на 100 тыс жителей.

На прошлой неделе немного снизилось количество ввозных случаев Covid-19. Из всех обнаруженных случаев заболевания "импортных" — 7,4%. В период с 12 июля по 22 августа чаще всего инфекцию привозили из Турции (75 случаев), Великобритании (47), России (42), Испании (38), Грузии (26), Литвы (17).