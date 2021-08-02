В июле в Латвии были побиты 55 рекордов жары
Foto: Zane Bitere/LETA

В июле этого года средняя температура воздуха в Латвии составила +21,5 градуса - столько же, сколько и в 2010 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Таким образом, минувший месяц вместе с июлем 2010 года - это не только самый теплый июль, но и самый теплый месяц в истории наблюдений в Латвии.

В этом году средняя температура воздуха в июле и июне была на 4,1 градуса выше нормы. Июнь с температурой в +18,9 градуса стал самым теплым месяцем в истории метеорологических наблюдений в стране, таким образом лето 2021 года стало самым жарким с момента начала обработки таких данных в 1924 году. Для того, чтобы в этом году лето потеряло звание самого жаркого, август должен быть на два градуса холоднее обычного.

Минимальная температура воздуха в прошлом месяце составила +5,7 градуса 24 июля в Стенде и 25 июля в Стальгене, а максимальная температура воздуха в +33,7 градуса была зафиксирована 13 июля в Лиепае и 16 июля - в Даугавпилсе.

В июле были побиты 55 рекордов жары, пять из которых - десятилетние рекорды максимальной температуры воздуха.

Среднее количество осадков в Латвии в июле составило 57 миллиметров или 76% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков - 126 миллиметров - выпало в Айнажи, а в Резекне - только восемь миллиметров.

Средняя относительная влажность в июле составила 71% - с 64% в Риге до 76% в Колке. Самые сильные порывы ветра наблюдались в Лиепайском порту, где скорость ветра 30 июля достигала 27 метров в секунду.

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LETA

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LETA

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Айнажи Даугавпилс Резекне
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