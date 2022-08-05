В июле в Латвии зарегистрирован третий случай обезьяньей оспы

В июле в Латвии был зарегистрирован третий случай обезьяньей оспы, сообщил Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Третий случай был выявлен 19 июля и также как в первых двух случаях, заболевший заразился за границей.

Как ранее сообщалось, первые два случая обезьяньей оспы были выявлены в июне. Оба пациента — взрослые в возрасте до 50 лет. У обоих заболевания проходило легко. По данным SPKC, на данный момент первые две истории болезни, закрыты. Контактные персоны установлены. В SPKC не считают, что в Латвии происходит трансмиссия данного вида оспы.

Говоря об изоляции, такой карантин, как во время пандемии Covid-19, в случае обезьяньей оспы не полагается, так как инфекция переносится медленно и не очень заразна.

Возможные симптомы болезни — повышенная до 38-39 градусов температура тела, сильные головные боли, боль в спине и высыпания, которые могут появиться на ладонях и стопах, а также увеличение лимфатических узлов, объясняет главная эпидемиолог Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Людмила Виксна.

Эпидемиологи объясняют, что инфекция распространяется медленно, главным образом заражение происходит в условиях близкого контакта и воздушно-капельным путем.