В июле в Риге существенно увеличилось количество туристов из Эстонии, Литвы и Финляндии

В июле этого года в Риге существенно увеличилось количество туристов из Эстонии, Литвы и Финляндии, сообщила представитель по связям с общественностью Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) Анна Блауа.

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По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в июле в гостиницах и других местах размещения туристов в Риге останавливались 85,5 тыс. иностранных туристов, что примерно на 45% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. В то же время существенно выросло количество эстонских, литовских и финских туристов, а также проведенных ими в столице ночей — в среднем 1,75.

"Благодаря "балтийскому пузырю" и относительно стабильной ситуации в ряде стран Северной Европы, а также успешно проведенной коммуникационной кампании "Рига без тебя — не Рига!" этим летом в столице мы приняли даже больше туристов из соседних стран, чем до пандемии Covid-19. Для предприятий туристической отрасли это была важная, но очень кратковременная поддержка. Наступил низкий сезон, к тому же эпидемическая ситуация в Европе и мире ухудшается, поэтому правительству и самоуправлениям Латвии нужно серьезно подумать об устойчивых мерах поддержки туристической отрасли", — заявил руководитель RTAB Янис Ензис.

По данным ЦСУ, в июле в рижских гостиницах и других местах размещения туристов остановились 25,8 тыс. туристов из Финляндии, что существенно больше, чем в прошлом году (14,4 тыс.). В среднем количество проведенных финнами в июле этого года ночей составило 1,67, в прошлом году — 2 ночи.

Почти в два раза выросло количество эстонских туристов — в июле этого года в рижских гостиницах останавливались 23,4 тыс. туристов из Эстонии, тогда как в прошлом году — 12,6 тыс. туристов. Среднее количество проведенных ими в Риге ночей в июле этого года составило 1,78, в прошлом году — 1,55. Из Литвы в июле в Ригу приехали 13,4 тыс. туристов, тогда как в прошлом году — 10,4 тыс. Также увеличилось среднее количество проведенных ими ночей — в этом году в июле литовцы в Риге в среднем провели 1,76 ночи, в прошлом году — 1,62.

Из-за введенных в связи с Covid-19 ограничений существенно этим летом в Риге сократилось количество туристов из России, Германии, Великобритании и других стран Европы.

Как отмечает RTAB, 2020 год должен был стать для Риги самым успешным в истории туризма. По данным ЦСУ, в январе 2020 года количество гостей в столице было на 11% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а в феврале — уже на 15% больше, при этом значительно увеличилось количество туристов из России, Эстонии, Германии и Польши, а также США.