В июне 15,5% работников в Латвии работали удаленно
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В Латвии в июне удаленно работали 15,5% работников, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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ЦСУ отмечает, что с окончанием чрезвычайной ситуации уменьшилось количество людей, работающих удаленно. В мае их было 18,2%, в апреле - 22%.

В июне 2020 года удаленно работали 117,1 тыс. работников в возрасте 15-74 лет, что на 18,8 тыс. меньше, чем в мае. Удаленно работали 70% женщин и 30% мужчин.

В июне возможность удаленной работы имели 20,9% работников, а 79,1% такой возможности не имели. Только 5,4% из тех, кто имел возможность работать удаленно, не использовали ее.

Больше всего удаленно работающих было в возрастных группах 15-34 лет (31,2%) и 54-54 лет (27%).

В июне 47,5% работающих удаленно были из торговли и сферы услуг, 46,2% - из сектора других услуг и только 4,7% было работников производства.

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LETA

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