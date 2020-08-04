В июне 15,5% работников в Латвии работали удаленно

В Латвии в июне удаленно работали 15,5% работников, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
ЦСУ отмечает, что с окончанием чрезвычайной ситуации уменьшилось количество людей, работающих удаленно. В мае их было 18,2%, в апреле - 22%.
В июне 2020 года удаленно работали 117,1 тыс. работников в возрасте 15-74 лет, что на 18,8 тыс. меньше, чем в мае. Удаленно работали 70% женщин и 30% мужчин.
В июне возможность удаленной работы имели 20,9% работников, а 79,1% такой возможности не имели. Только 5,4% из тех, кто имел возможность работать удаленно, не использовали ее.
Больше всего удаленно работающих было в возрастных группах 15-34 лет (31,2%) и 54-54 лет (27%).
В июне 47,5% работающих удаленно были из торговли и сферы услуг, 46,2% - из сектора других услуг и только 4,7% было работников производства.