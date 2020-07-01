В июне в Латвии утонуло рекордное число людей за последние восемь лет

В Латвии июнь 2020 года отмечен как месяц с рекордно большим число утонувших людей за последние восемь лет. В Латвийской федерации плавания сетуют на то, что государство не уделяет должного внимания безопасности на воде, между тем, государственная казна теряет миллионы в виде недополученных налогов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в этом году из водоемов был извлечен 61 утонувший, в том числе в июне их было 26. В Латвийской федерации плавания отмечают, что это самый трагический июнь с 2013 года. Учитывая, что ГПСС регистрирует только те случаи, на которые были вызовы, фактическое число погибших может быть еще больше, предполагают в федерации.

В июне 2019 года, который был самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии (средняя температура воздуха составила + 18,6 градусов или 3,8 градусов выше нормы) было зарегистрировано 19 летальных случаев с причиной смерти — утопление. В свою очередь, за все лето — 42 случая.

"Такая тенденция пугает и заставляет с опасением смотреть на последующие месяцы, потому что обычно именно в июле регистрируют самое большое число утопленных. Очень надеюсь, что те трагические случаи, о которых говорилось в СМИ и печальная статистика, заставят задуматься и общество сможет изменить свои привычки и отношение к отдыху на воде", — говорит президент Латвийской федерации плавания Айвар Платонов.

Как уже сообщалось, Латвия — на втором месте в ЕС по утонувшим. Прошлогодний отчет статистического бюро ЕС показал, что Латвия и Литва являются печальными рекордсменами по числу утонувших на каждые 100 000 населения — 6,1 и 6,5 случаев соответственно.

И это не только невосполнимая утрата для семьи, но и для государства в целом, указывают в Федерации по плаванию и проводит шокирующие расчеты. В то время как в Латвии один преждевременно умерший теряет почти 13 лет своей жизни, расчеты показывают, что число потерянных лет среди утопленных значительно выше — 17,6 лет или 38% (!!) от числа лет трудоспособности человека. Утопление является распространенной причиной смерти среди молодежи.

Ни одна человеческая жизнь не измеряется в денежном выражении, однако, в ходе социального и экономического планирования нужно учитывать как социально экономическое бремя для общества (например, выплата пенсии опекуну и т.д.), так и потенциально недополученные доходы (например, налоги на рабочую силу). Чтобы подсчитать потенциальные убытки, за основу были взяты налоги на рабочую силу от средней месячной зарплаты. По данным Центрального статистического управления, в 2018 году средняя зарплата "на бумаге" была 1004 евро. Общая сумма налогов (если нет иждивенцев) — 531,38 евро в месяц, в год это уже 6376,56 евро. Учитывая, что один утопленный теряет 17,6 лет жизни, госказна недополучает 112 227 евро. "Общие потенциальные убытки составляют 14 миллионов евро и это только за 2018 год!" — указывают в Федерации по плаванию. Если произвести подсчеты за период с 2009 по 2018 год экономические потери составляют более 136 миллионов евро.

"Несмотря на огромное число трагедий, разрушенные семьи и значительные экономические потери, на решение проблем безопасности на воде правительство по-прежнему не готово выделить даже 1% от суммы потенциальных убытков. Сколько человек еще должны утонуть, чтобы политики и чиновники обратили внимание?" — задаются вопросом в Федерации по плаванию.