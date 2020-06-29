В кафе и ресторанах, возможно, разрешат сократить минимальное пространство на одного посетителя с 4 до 3 кв. м
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Предприятиям общественного питания, возможно, разрешат сократить определенное правительством минимальное пространство на одного посетителя, заявил министр экономики Янис Витенбергс после заседания партий коалиции.

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На данный момент минимальное пространство, которое предприятия общепита должны обеспечивать на одного посетителя внутри помещений, составляет 4 кв. м.

По словам Витенбергса, в результате дискуссий с Минздравом был достигнут компромисс, предусматривающий сокращение необходимого пространства на одного посетителя с 4 до 3 кв. м.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, завтра правительство рассмотрит подготовленные Минздравом предложения, затрагивающие введенные для ограничения распространения Covid-19 ограничения.

Введенные до этого ограничения в силе до 30 июня.

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LETA

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LETA
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