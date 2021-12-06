В кафе за одним столиком смогут сидеть четыре взрослых и шестеро детей; торговые центры в выходные не откроют
Foto: Pixabay

В учреждениях общепита в дальнейшем за одним столиком смогут находиться не более четырех взрослых и не более шести детей, сообщил после коалиционного собрания министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

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Также достигнута политическая договоренность о том, что отдельные развлекательные мероприятия смогут проходить до 23.00, а также о том, что в дальнейшем в "зеленом режиме" — для привитых и переболевших — семьи смогут сидеть на мероприятиях рядом.

Витенбергс подчеркнул, что параллельно с коалицией поддержку этим предложениям на уровне экспертов выразила Группа оперативного управления.

Министр экономики надеется, что соответствующие поправки завтра, во вторник, 7 декабря, утвердит правительство.

Одновременно Витенбергс отметил, что предложение Министерства экономики разрешить в выходные и праздничные дни работать всем магазинам в торговых центрах, а не только магазинам с товарами первой необходимости, пока поддержку в коалиции не получило.

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