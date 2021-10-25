В каких районах Риги быстрее всего распространяется коронавирус
Foto: F64

Cреди всех районов Риги самый высокий риск подхватить вирус Covid-19 в сентябре был зафиксирован в Земгальском предместье, свидетельствуют подсчеты портала DELFI на основе данных, полученных от Центра профилактики контроля и заболеваний (SPKC).

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Латвийские эпидемиологи не ведут подсчет статистики для каждого отдельного микрорайона. Данные о количестве заболевших обобщаются только по предместьям. Портал DELFI, используя сведения о численности населения в каждом административном округе, вычислил кумулятивные показатели на 100 тысяч человек. В распоряжении DELFI есть данные за август и сентябрь, что позволяет наблюдать некоторую динамику.

Быстрее всего в сентябре вирус распространялся в Земгальском предместье, куда входят такие районы, как Агенскалнс, Зиепниекалнс, Золитуде и т.д. Общий кумулятивный показатель составил 770 случаев на 100 тысяч жителей, что на 10% выше, чем в среднем по Риге.

На втором месте оказалось Латгальское предместье, объединяющее такие районы, как Кенгарагс, Плявниеки, Московский форштадт. Кумулятивный показатель составил 737 случая на 100 тысяч жителей.

На третьем месте "топа" расположились Центральный район (Центр и Старая Рига) и Зиемельский район (Вецмилгравис, Саркандаугава, Чиекуркалнс и т.д.) — SPKC рассматривает оба округа как единую статистическую единицу. Общий показатель для всей территории — 702 случая на 100 тысяч жителей.

Сравнивая данные за август и сентябрь, можно отметить, что тройка лидеров по составу участников немного поменялась. В последний месяц лета вирус активнее всего распространялся среди жителей Латгальского и Видземского предместья (Югла, Пурвциемс, Тейка и т.д.). На третьем месте, как и в сентябре, значились Центральный и Зиемельский район.

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