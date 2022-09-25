В каких случаях необходимо продлить сертификат о вакцинации от Covid-19?

Если сертификат о вакцинации Covid-19 на сайте covid19sertifikats.lv был сгенерирован или создан более года назад, то срок его действия технически истек и его необходимо обновить. Как это сделать, порталу Delfi объяснила представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга.

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Чтобы создать новый сертификат о вакцинации и использовать его в дальнейшем, следует выполнить следующие действия:

- зайти на на сайте covid19sertifikats.lv и удалить существующий сертификат о прививках, срок действия которого технически истек;

- снова открыть сайт covid19sertifikats.lv и в окне уведомлений сообщить о создании нового сертификата;

- в профиле пользователя отобразится новая справка о вакцинации, которую необходимо скачать (этот шаг делался и при создании первого сертификата).

Шталберга также сообщила, что в настоящее время разрабатывается решение, которое обеспечит автоматическую доступность нового сертификата в профиле пользователя на сайте covid19sertifikats.lv, если технический срок действия предыдущего сертификата истек. Планируется, что решение будет готово к концу сентября или к началу октября.

Технический срок действия сертификатов вакцинации от Covid-19 введен в соответствии с требованиями регламента Еврокомиссии, и распространяется на все страны ЕС, готмечают в Национальной службе здравоохранения.