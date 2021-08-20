В какой срок возвратят деньги за билеты на мероприятия, отмененные из-за Covid-19

Чтобы обеспечить полноценный возврат денег за приобретенные билеты на мероприятия, не состоявшиеся из-за эпидемиологической ситуации, нужно продлить срок, до которого организатор мероприятия может вернуть деньги. Сейчас предполагается установить срок возврата денег до 31 августа, но его следовало бы продлить до 30 сентября, считают торговцы билетами.

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Как проинформировала LETA член правления SIA Biļešu serviss Лига Рубине, сейчас предлагается внести поправки в законодательство, предусматривающие, что организоторам мероприятия, если о мероприятии было сообщено, а сами билеты на мероприятие продавались до 15 июня, когда начали действовать новые нормы эпидемиологической безопасности, деньги за отмененный концерт, спектакль и так далее, нужно вернуть до 31 августа.

Рубине отметила, что торговцы билетами хотят в этой сложной ситуации соблюсти права потребителей и поддерживают предложение Министерства культуры возвращать деньги клиентам, однако нужно установить реальные сроки.

"Это был намного более дружественный шаг по отношению к покупателям, поскольку было бы дано время подготовиться и обратиться со своей заявкой к торговцу. До конца сентября все точно получили бы деньги за непредоставленную услугу", — считает член правления Biļešu serviss.

Призыв к Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции продлить срок возврата денег за билеты, подписали SIA Biļešu serviss, SIA Bezrindas.lv и SIA Aula Events.

Лига Рубине также пояснила, что для людей, которые приобрели билет и имеют "ковидный" сертификат о вакцинации, но все же неожиданно заболевших Covid-19, тоже должен быть предусмотрен порядок возврата денег за неиспользованный билет. В случае если положительный результат теста на Covid-19 будет констатирован за 48 часов до мероприятия, то поставщик услуги должен быть вернуть деньги в течение 30 дней после мероприятия. Но такая норма может относиться только к мероприятиям, анонсированным после 15 июня 2021 года и предназначенным для обладателей сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни.