В Кекавском и Марупском краях заболеваемость Covid-19 достигла рекордных показателей
Foto: Latvijas Valsts ceļi

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Кекавском и Марупском краях превысил 7000 на 100 тысяч жителей. В еще двух краях, соседствующих с Ригой — Адажском и Олайнском — 14-дневный кумулятивный показатель превысил 6000 случаев на 100 000 жителей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге, Ропажском и Саулкрастком краях уровень заболеваемости превышает 5000 случаев на 100 000 жителей.

В целос по стране кумулятивная заболеваемость повысилась до 4500 случаев на 100 000 населения.

Абсолютный рекордсмен — Кекавский край с 7437,3 случаями на 100 000 жителей. Далее следуют Марупский (7037,5), Адажский (6657,5), Олайнский (6521,2) края.

Выше чем в целом по стране уровень заболеваемости — кроме вышеупомянутых самоуправлений — в Ропажском, Саласпилсском и Елгавском краях, в также в Даугавпилсе.

Заболеваемость ниже 1000 случаев на 100 000 жителей сохранятся только в Вараклянском крае.

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