В Кемери пройдут военные учения
Foto: DELFI

В пятницу, 25 ноября, в окрестностях Кемери состоятся ранее запланированные военные учения Национальных вооруженных сил (НВС) с имитацией задержания людей, сообщает агентство LETA.

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Мероприятия будут проводиться в курортном парке Кемери с 11.30 до 13.39, на улице Вильгельма Пурвитиса — с 14.00 до 14.30, в окрестностях Зеленой дюны Национального парка Кемери — с 14.30 до 15.00. Все учения НВС организуются согласно ранее утвержденным требованиям безопасности.

Национальные вооруженные силы призывают жителей с пониманием отнестись к таким мероприятиям, поскольку одна из главных целей учений — укрепление обороноспособности страны.

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