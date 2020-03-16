В Клайпеду придет паром из Германии с латвийцами: всех подвергнут проверке

Жители Латвии, застрявшие на польской границе со своими личными автомобилями, смогут вернуться домой паромом, который отправится из Франкфурта-на-Одере в Клайпеду 17 марта в 13 часов.

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Граждане должны собраться в порту уже в 11 часов. В случае необходимости будет обеспечено несколько рейсов, сообщил официальный представитель МИД Янис Бекерис.

Всех граждан на границе ждут медицинские проверки.

Ранее министр сообщения Талис Линкайтс разрешил войти в Вентспилсский порт парому из Швеции, который репатриировал жителей Латвии. Он войдет в порт во вторник, 17 марта, после того как в силу вступит запрет на пассажирское сообщение.

Принадлежащий шведскому оператору Stena line паром выйдет из Нюсенхамна и прибудет в Вентспилс во вторник утром.

Ранее сообщалось, что 17 марта в Лиепайский порт из Травемюнде (Германия) прибывает пассажирский паром Stena Gothica с 71 пассажиром и грузами. На пароме будут доставлены репатриированные жители Латвии.

Ранее 16 марта автобусам с латвийцами было разрешено пересечь территорию Польши, въехав в страну из Германии через пограничный пункт Свецко. Автобусам и микроавтобусам по крайней мере на семь мест было разрешено пересечь это погранпункт в 18:00, 20:00 и 22:00.

В свою очередь во вторник, 17 марта, латвийцы в 7:00 смогут пересечь территорию Польши на поезде из Франкфурта-на-Одере в Вильнюс.

На границе всем пассажирам предстоит пройти медицинскую проверку.

Как сообщалось, ранее была достигнута договоренность с польскими властями о создании специальной автоколонны для жителей стран Балтии, которые могли бы пересечь территорию Польши и добраться до своих стран.

Чтобы ограничить распространение коронавируса, Польша закрыла свои границы для иностранных граждан, остановив международное воздушное и железнодорожное сообщение.