В Клайпеду придет паром из Германии с латвийцами: всех подвергнут проверке

Жители Латвии, застрявшие на польской границе со своими личными автомобилями, смогут вернуться домой паромом, который отправится из Франкфурта-на-Одере в Клайпеду 17 марта в 13 часов.
Граждане должны собраться в порту уже в 11 часов. В случае необходимости будет обеспечено несколько рейсов, сообщил официальный представитель МИД Янис Бекерис.
Всех граждан на границе ждут медицинские проверки.
Ранее министр сообщения Талис Линкайтс разрешил войти в Вентспилсский порт парому из Швеции, который репатриировал жителей Латвии. Он войдет в порт во вторник, 17 марта, после того как в силу вступит запрет на пассажирское сообщение.
Принадлежащий шведскому оператору Stena line паром выйдет из Нюсенхамна и прибудет в Вентспилс во вторник утром.
Ранее сообщалось, что 17 марта в Лиепайский порт из Травемюнде (Германия) прибывает пассажирский паром Stena Gothica с 71 пассажиром и грузами. На пароме будут доставлены репатриированные жители Латвии.
Ранее 16 марта автобусам с латвийцами было разрешено пересечь территорию Польши, въехав в страну из Германии через пограничный пункт Свецко. Автобусам и микроавтобусам по крайней мере на семь мест было разрешено пересечь это погранпункт в 18:00, 20:00 и 22:00.
В свою очередь во вторник, 17 марта, латвийцы в 7:00 смогут пересечь территорию Польши на поезде из Франкфурта-на-Одере в Вильнюс.
На границе всем пассажирам предстоит пройти медицинскую проверку.
Как сообщалось, ранее была достигнута договоренность с польскими властями о создании специальной автоколонны для жителей стран Балтии, которые могли бы пересечь территорию Польши и добраться до своих стран.
Чтобы ограничить распространение коронавируса, Польша закрыла свои границы для иностранных граждан, остановив международное воздушное и железнодорожное сообщение.