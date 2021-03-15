В клинике Страдиня прошла уникальная операция по замене грудной кости c использованием 3D-технологии

Торакальные хирурги больницы им. Страдиня — доктор наук Артем Шпак и Криста Григорович — впервые в Латвии провели онкологическую операцию на грудной клетке, во время операции часть грудной кости была восстановлена индивидуальным имплантатом, который был изготовлен при помоци 3-Д технологии.

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У молодой 25-и летней женщины диагностировали опухоль грудной кости — хондросаркому, для лечения которой обычно нужна операция. К грудине крепятся ключицы и ребра, грудина стабилизирует грудную клетку и защищает сердце с сосудами, поэтому после удаления опухоли грудину нужно как-то заменить. Форма и функция грудины сложна, не всегда результат операции удовлетворяет пациента и врачей.

В мире технологии 3D-печати стремительно развиваются, постепенно они внедряются в медицину, но до сих пор малодоступны. Хирурги решили объединить знания, опыт и технологии, чтобы найти оптимальное решение проблемы. Латвийская компания Printe3d.lv помогла реализовать необычную идею, распечатав трехмерную модель грудной кости и ребер пациентки на основе томографии. Это позволило создать силиконовую форму для формирования протеза кости из синтетического цемента.

Как сообщили Delfi в клинике им. Страдиня, при помощи индивидуального имплантата удалось полностью восстановить форму и стабильность грудной клетки. Операция заняла около четырех часов, послеоперационный период прошел без осложнений. Через месяц контрольное обследование показало анатомически правильное положение имплантата и очень хороший косметический результат. Хирурги планируют продолжить использование 3D-технологии на благо пациентов.