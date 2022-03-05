В Клинике травмотологии и ортопедии провели сложнейшие операции с нейронавигацией на позвоночнике

Хирурги Клиники травматологии и ортопедии (КТО) сделали ряд сложнейших операций с использованием новейших систем нейронавигации StealthStation S8 и интраоперативной компьютерной томографии. Им удалось провести имплантацию позвонков и замену межпозвонковых дисков. В спинальной хирургии Латвии нейронавигация, как вспомогательный метод, до сих пор не применялась регулярно, потому что такого оборудования нет ни в одной больнице страны, где проводятся операции на позвоночнике.

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Хирурги КТО в течение двух дней провели несколько операций с использованием системы нейронавигации и интраоперационной компьютерной томографии. Аппарат нового поколения был привезен на апробацию - врачи признали, что такой метод станет неоценимым вкладом в хирургию позвоночника в Латвии.

Новая система значительно повышает точность манипуляций и безопасность пациентов, а также снижает радиоактивное облучение персонала. Во время операции каждый этап контролируется трехмерным изображением, что значительно повышает безопасность и точность операции.

Foto: Traumotoloģijas un ortopēdijas slimnīca

В тестовый период операции провели трем пациентам трудоспособного возраста с длительными болями в спине и слабостью в ногах. Под управлением системы им вставили имплантаты в позвонки и заменили межпозвонковые диски, освободив нервные окончания.

Foto: Traumotoloģijas un ortopēdijas slimnīca

«В хирургии позвоночника крайне важна точность до миллиметра. Операции с такой аппаратурой значительно повышают безопасность сложных манипуляций на позвоночнике, а результаты несравненно лучше, - поясняет главный хирург отдела позвоночника КТО Калвис Бриукс. - Конечно, ключевую роль по-прежнему играют знания, навыки и понимание хирургом работы позвоночника, но современное оборудование значительно повышает безопасность и расширяют спектр помощи, доступной людям».

Врачи КТО утверждают, что отдельные операции без подобной аппаратуры делать вообще невозможно. Такая томография и навигация также очень значимы для стабилизации сложных переломов скелета и костей — точного изъятия мягких тканей, а также в повседневной работе КТО.

Foto: Traumotoloģijas un ortopēdijas slimnīca

Foto: Traumotoloģijas un ortopēdijas slimnīca



