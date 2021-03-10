В коалиции нет единства по поводу кандидатуры Родини на пост судьи суда Сатверсме
Foto: LETA

Национальное объединение не поддержит выдвинутую "Новым Единством" и "Развитие/За!" кандидатуру Аниты Родини на должность судьи Конституционного суда, Новая консервативная партия еще не определилась с решением.

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В среду Нацблок, "консерваторы" и KPV LV встречались с Родиней. После встречи Райвис Дзинтарс сообщил, что Национальное объединение не будет поддерживать Родиню, а глава фракции "консерваторов" Юрис Юрашс сообщил агентству LETA, что они еще не определились с решением.

Голосование по утверждению кандидатуры пройдет 11 марта. Кандидату нужна поддержка 51 депутата, так что без поддержки оппозиции не обойтись. Ее могут поддержать депутаты "Согласия" — председатель фракции Янис Урбанович сказал, что проголосует за Родиню, а остальные депутаты фракции имеют право голосовать так, как захотят, поскольку это не обязательное голосование. По его словам, на собрании фракции никто против Родини не высказывался.

Анита Родиня возглавляет юридический факультет ЛУ и имеет докторскую степень в сфере государственного права, а также магистерскую степень в социальных науках.

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