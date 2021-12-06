В коалиции обсуждается возможность на время снизить НДС на электроэнергию

Министерство экономики подало на оценку в правящую коалицию предложение временно снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на электроэнергию с нынешним 21% до 5%, свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.

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Хотя пока эта инициатива не получила однозначную поддержку, неофициальная информация свидетельствует о том, что в коалиции нет и жестких возражений. И возможно предложение Минэкономики будет утверждено через неделю.

Коалиция достигла договоренности о том, что Минэкономики вместе с Министерством финансов подготовит детализированное предложение о поддержке потребителей электроэнергии.

Снижение ставки НДС позволит снизить окончательную сумму в счетах за электроэнергию, получаемых потребителями, в среднем на 13%, не окажет негативного влияния на госбюджет, если сравнить с планом сбора НДС, соответствующим прежним прогнозам цены электроэнергии, утверждает Министерство экономики.

Как уже сообщалось, Минэкономики в целях компенсировать стремительный рост цен на электроэнергию уже подготовило предложение на 10 евро увеличить объем поддержки, которая выплачивается социальным уязвимым группам населения — многодетным семьям, малообеспеченным жителям.

Увеличение господдержки потребует из госбюджета дополнительно 17,5 млн евро в год. Решение о выделении этих средств еще должно принять правительство.

Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) ранее созвал заседание Государственного энергетического кризисного центра, на котором представители ответственных учреждений проинформировали, что сырья, используемого для производства электроэнергии, природного газа и тепла в Латвии достаточно. Однако наблюдается стремительный рост цен на электроэнергию и природный газ, менее резко меняются цены на щепу и иные ресурсы, используемые при производстве теплоэнергии.

Ранее с предложением снизить НДС на электроэнергию выступала оппозиция, однако коалиция голосовала против этой идеи.