В коалиции — разные мнения о присоединении Даугавпилсского университета к ЛУ

У коалиционных политических сил — разные мнения по поводу присоединения Даугавпилсского университета к Латвийскому университету (ЛУ), заявили сегодня журналистам политики после встречи партий, формирующих правительство, сообщает агентство LETA.

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"Объединенный список" выступает против предложения о присоединении Даугавпилсского университета к ЛУ, так как не поддерживает поспешных и необдуманных шагов. По мнению "Объединенного списка", высшее образование и наука должны развиваться и за пределами столицы, сказал глава парламентской фракции этой политической силы Эдгар Таварс.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") пояснил, что министр образования и науки Анда Чакша (также "Новое Единство") предлагает усилить Даугавпилсский университет, объединив его с одним из центральных университетов Латвии. В качестве позитивного примера глава правительства привел филиал Стокгольмской школы экономики в Риге, где можно получить образование такого же качества, как в Швеции.

В этом контексте премьер-министр подчеркнул, что государство и общество после более чем четырехлетних дискуссий должны дать ответ на вопрос, хотим ли мы конкурентоспособного образования в школах и конкурентоспособного высшего образования европейского уровня или нет.

Кариньш считает, что за редким исключением ни школа, ни университетская система не дают нужных результатов.

Премьер-министр отметил, что обсуждение предложения Чакши относительно Даугавпилсского университета будет продолжено.

Заместитель председателя фракции Национального объединения в Сейме Юргис Клотиньш сказал, что необходимо оценить, какая модель реорганизации будет лучшей для Даугавпилсского университета, принимая во внимание, что важно, чтобы Латгалия также имела сильное высшее образование. По его словам, возможно, следует рассмотреть предусмотренную Законом об университетах возможность включения Даугавпилсского университета в систему научных высших школ.

Он также отметил, что расследование, начатое по факту возможных нарушений в Даугавпилсском университете, должно быть доведено до конца. Клотиньш надеется, что правоохранительные органы скоро закончат расследование.

Как уже сообщалось, сейчас правительство оценивает возможности реорганизации ряда региональных вузов — как Даугавпилсского университета, так и Резекненской технологической академии, Лиепайского университета и других.

В свою очередь, Департамент по экономическим преступлениям Государственной полиции в сотрудничестве с Европейской прокуратурой провел процессуальные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела в Даугавпилсском университете по подозрению в возможном мошенничестве со средствами Социального фонда ЕС на сумму 600 000 евро.

В рамках уголовного процесса несколько лиц, в том числе высокопоставленное должностное лицо образовательного учреждения, подозреваются в мошенничестве в связи с предоставлением образовательному учреждению финансирования путем искусственного увеличения стоимости госзакупки. Всего было задержано четыре человека.

После инцидента заместитель ректора Даугавпилсского университета по вопросам развития Янис Кудиньш, которому был запрещен выезд из страны без согласования в связи с делом о подозрении в мошенничестве со средствами ЕС, был освобожден от должности члена Совета Даугавпилссого университета. Два других члена Совета вуза подали в отставку.