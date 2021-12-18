В Кокнесе, Резекне, Кулдиге и Яунелгаве проходит выездная вакцинация
Foto: LETA

Сегодня, 18 декабря, выездная вакцинация от Covid-19 состоится в Кокнесе, Резекне, Кулдиге и Яунелгаве, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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В библиотеке Бебрской волости Кокнесского края можно будет пройти вакцинацию с 9 до 11 часов, а в Кокнесском доме культуры — с 12 до 14 часов.

Выездная вакцинация будет проходить с 9 до 16 часов в Резекне, на стоянке бывшего театра Joriks на улице Латгалес.

Также выездная вакцинация организована в Кулдигской легкоатлетической арене на улице Дзирнаву с 10:00 до 17:00 и в Яунелгавском доме культуры с 15:30 до 17:30.

На вакцинацию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.

В отделе проекта вакцинации напоминают, что со 2 декабря вакцинированное население, достигшее 18-летнего возраста, имеет возможность получить третью или бустерную дозу. Согласно рекомендациям Государственного совета по иммунизации, бустерная доза не требуется людям, получившим две вакцины и перенесшим Covid-19.

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