В комиссии Сейма обсудят, как общественные масс-медиа отражают мигрантский кризис в Польше
Foto: LETA

Депутат Сейма Артусс Кайминьш планирует созвать заседание парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам, чтобы обсудить, как новости отражаются в общественных СМИ.

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В беседе с агентством LETA Кайминьш подчеркнул, что ни депутаты, ни комиссия не могут определять для государственных СМИ, что публиковать или транслировать, однако у парламентариев возникли вопросы и нужна ясность относительно того, как новости подаются в целом.

Вопрос стал актуальным после того, как некоторые пользователи в Twitter выразили возмущение по поводу освещения в СМИ кризиса с мигрантами в Польше. Пользователь социальной сети обратился к представителю нацобъединения Янису Иесалниексу с просьбой "сделать что-нибудь с финансированием государственных СМИ", поскольку в них очернили Польшу.

Как сообщает агентство LETA, Иесалниекс в ответ на это сказал, что с этим ничего нельзя сделать. По словам политика, даже у ответственной за СМИ Комиссии по правам человека и общественным делам "слишком короткие руки", потому что общественные СМИ — это "особо неприкосновенный вид". Глава Комиссии по правам человека и общественным делам Кайминьш добавил, что по этому вопросу будет созвано заседание, добавив, что демократия и вседозволенность — не одно и то же.

На просьбу прокомментировать цель заседания Кайминьш ответил, что проблема явно приобрела актуальный характер, поскольку некоторым жителям страны способ подачи информации в общественных СМИ кажется неприемлемым. Политик сказал, что необходимо понять, почему так происходит, допустив, что могло произойти недоразумение.

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